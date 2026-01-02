『桃源暗鬼』×極楽湯がコラボ！ 浴衣姿の四季や無陀野たちを描いたオリジナルグッズなど展開
テレビアニメ『桃源暗鬼』とのコラボキャンペーン「TVアニメ『桃源暗鬼』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“湯ったり満喫！〜銭湯で鬼リラックス〜”」が、1月8日（木）〜2月3日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ19店舗で開催される。
【写真】購入特典もすてき！ オリジナルグッズなどコラボ詳細
■コラボ風呂は全6種類
今回開催される「TVアニメ『桃源暗鬼』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン“湯ったり満喫！〜銭湯で鬼リラックス〜”」は、浴衣姿で湯上がりの四季や無陀野たちの描き下ろしイラストを使用した、期間限定のコラボイベント。
期間中は、入館料金にプラス料金でコラボ限定マフラータオルがもらえる「桃源暗鬼プラスセット」の販売をはじめ、キャラクターをイメージした全6種類のカラフルなコラボ風呂や、描き下ろしイラストを使用したパネルやのぼり、タペストリーなどのコラボ装飾が展開される。
また、キャラクターをイメージしたコラボメニューも登場。対象メニューを1品注文するごとに「オリジナルコースター」をランダムで1枚プレゼントするほか、5品注文ごとにコースターがもう1枚もらえるシールラリー企画も実施する。
さらに、描き下ろしイラストを使用した「メタルディスプレイ」や「アクリルスタンド」、「ロッカーキー風キーホルダー」、「チェキ風ブロマイド」などのオリジナルグッズも販売。店舗でグッズを2000円（税込）購入するごとに、「和紙風ステッカー」がランダムで1枚配布される予定だ。
