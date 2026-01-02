¹ÈÇò¤ÇAKB48¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý¤Îà¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿á¤³¤È¤¬ÏÃÂê¡Ö³Î¤«¤ËÀ¤ÂåÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤«¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ìÁá¤¹¤®¡×
¹ÈÇò¤Î³Ú²°¤¬ÎÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä
¡¡AKB48¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×»³¸ý°ìÏº¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿AKB48¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡ª³Ú²°¤¬¤ªÎÙ¤À¤Ã¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¤µ¤ó¤È¤ª¼Ì¿¿»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢»³¸ý¤ò°Ï¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡¢º´Æ£åºÀ±¡¢¸þ°æÃÏÈþ²»¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¢²á¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ö¤Ç´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤¸¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¤â¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¹ÈÇò¤ÇAKB¤Î¿Í¤È¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ø¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Î»þ´Ö¤Ëà¿·ÊõÅçáÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢2015Ç¯È¯É½¤Î³Ú¶Ê¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï»³¸ý¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡Ö³Î¤«¤ËÀ¤ÂåÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤«¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ìÁá¤¹¤®¡×¡Ö»ä¤âµë¿©¤Î»þ´Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£