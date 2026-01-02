¸µNHKµ×ÊÝ½ã»Ò¥¢¥ÊàÂçÃÀ¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Äá¥Ó¡¼¥ÁÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ä¤Í¡¼!¡×¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÎÀ¼
ÀÄ¤¯À¡¤ó¤À³¤ÊÕ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿²òÊü´¶¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ×ÊÝ½ã»Ò(53)¤ÎàÂçÃÀ¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Äá¤Î¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î30Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÊý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍè¤ëÇ¯¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï1994Ç¯¤ËNHKÆþ¶É¡¢2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·04Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¿È¡£É×¤ÎÅ¾¶Ð¤ËÈ¼¤¤²ÈÂ²¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø°Ü½»¤·¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ø¤½¸«¤»¤Á¤ã¤¨!¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤Í¡¼!¤¸¤å¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£