中日、阪神、カブスなどで日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）がYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。今季独走Vを飾った阪神の最大のライバルについて語った。

13〜20年の8シーズン、阪神でプレーした福留氏。現在も関西在住で、在阪の野球評論家と話す機会も多いという。その中で「去年が終わってから、関西の評論家の人たちと話をすると、今年一番恐いのがドラゴンズ。みんな結構、口をそろえて言いますね」と強調した。

3年連続最下位から4位にまで順位を上げた昨季の中日。ただ、借金は一昨年と同じ15。それについては「借金は変わらず4位ということは、周りが弱かったってことでしょ」と手厳しかった福留氏。「タイガースが落ちる瞬間って絶対あったはずなんですけど、そこで他の5球団がどこも勝てなかった」と続けた。

一方で、今季の中日に対する期待の大きさも口に。巨人に移籍した絶対守護神・マルティネスから2本塁打した主砲・細川については「凄い自信になったんじゃないか」と分析。プロ2年目を迎える金の卵・金丸には、今季の2桁勝利の可能性にも「十分、十分」と山崎氏と口をそろえた。