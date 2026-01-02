新春恒例の「米朝一門会」が2日、故・桂米朝さんゆかりの大阪・サンケイホールブリーゼで開幕した。

上演前には桂南光（74）、桂米團治（67）、桂吉弥（54）ら出演者が鏡開きを行いそれぞれがあいさつ。吉弥は「昨年は上方落語のお祭り、彦八まつりの実行委員長をやりました。着実に階段を上っております。そろそろ上方落語協会の会長を…」などとうそぶいて笑わせた。

トリであいさつをした南光は「いつの間にやら、米朝事務所では最年長になってしまいまして。そんなん一番不得手なんです、チョカチョカしてたいんです」といきなりぼやき始めた。「（桂）ざこばさんが一昨年亡くなって。生前、一番古株やったざこばさんが（トリのあいさつを）“南光やん、代わってえや”と言うてました。腹の中ではどう思ってたか知りまへんで。で、今。周りが“南光さん、頑張ってください“って言うんです。腹の中は知りまへんで。“はよ、くたばれ”と思てるかもしれんけど…」と続けると、隣にいた米團治が「大丈夫！…あと2年は大丈夫です」と絶妙のタイミングで合いの手を入れ大爆笑となった。

中入り前の出番となった南光は、ざこばさんの豪快な寄付の思い出話を枕で披露し、ざこばさんも得意とした豪放磊落（らいらく）な左官が青年の命を救う人情噺「文七元結」を披露。

米朝さんの長男である米團治は「去年で米朝が亡くなって10年。2階席までいっぱいのお客さま、本当にありがとうございます。上から（桂）枝雀さん、ざこばさんの声が聞こえてくるようで、その声を励みに明るく今年もつとめていきます」と感謝しながら「ざこばさんにはホントにいじめられました。国宝（米朝さん）の長男ですよ。これが歌舞伎なら若旦那、ボンボンと言われるのに、はなし家になったら“アホボン“と呼ばれるんです」とぼやいて笑わせていた。一門会は南光、桂雀三郎らの出演で3日も同劇場で行われる。