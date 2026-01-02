――今日の往路はどのような駅伝だったか？

「1区で最高のスタートを切ったんですが、2区でその流れを活かせませんでした。3区、4区は終始、単独の走りをせざるを得ない展開になり、全体を通してうまく流れに乗れない往路となりました」

――西村（真周、4年）選手を2区に起用した狙いとしては？

「練習に関しては非常に良くできていました。1区を走った松井（海斗、2年）も同様にうまく積めていました。4年生として最後、2区をしっかり走ってもらいたいという意図で起用しましたしたが、今回の結果は私の責任だと思います」

――今日の往路は、全体を通して前の方で駅伝ができなかった

「やはり先頭が見える位置、競う位置で走れていれば、3区4区も、違うレース展開ができていたかなと思います。あと5区の宮崎（優、2年）も、昨年経験した区間ではあるんですが、昨年の記録を下回ってしまった。目標タイムを考えると3分ぐらい悪かった。流れに乗れない往路でしたね」

――ただ東洋大学はここからが本当の勝負とも言えます。復路の意気込みは？

「駅伝は、カバーし合う競技だと思っています。往路の走りを復路のメンバーがしっかり補ったうえで、鉄紺らしい走りをしたいと思います」

――復路のポイントになる区間は？

「まずは序盤の6区。ここでしっかりいい流れに乗りたいと思います」

――連続シードなど、続いている記録もあります。そこに対する考えは？

「連続シード記録はすごく大切で重いものだと感じています。しっかり最後まで諦めずに、21年連続の継続をしていきたいと思います」