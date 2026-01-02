――往路総合13位という結果について

「私的にはちょっと不本意な13位です」

――どういう点が不本意だったのか？

「シード権獲得を目標に掲げていたので、そのためにも往路は最低でも1桁順位でいきたかった。ちょっと山でアクシデントがあり、それがなければもうちょっと上にいけたので、それがちょっと残念でした」

――山でのアクシデントというのは？

「小涌園のあたりで5区の小島（岳斗、4年)が足をつりまして、立ち止まるようなシーンがあった。その後もペースが上がらなかったというところです」

――2区を走った前田和摩選手（3年）の走りはいかがでしたか？

「66分55秒でというのが目標タイムだったんですけど、それを上回る走り（66分31秒）でした。練習不足の中では、よく走ったと思います。区間11位、もっと上にいっているかなと思ったんですけど……」

――明日は13位からシード権内を目指していく復路。期待するポイントは？

「1年生を2人使いたい。力のある1年生ですので、なんとか若い力で頑張って、シード権を獲得したいと思います」

――ポイントとなる区間は？

「6区、7区でなるべく上にいっておきたいという思いがあります」