¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢¶ðÂç¤Ïà¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Èá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Î±ýÏ©¤ÏÀè·î¤Ë¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤òÈ¯¾É¤·¤¿¼ç¾¡¦»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¸Î¾ãÌÀ¤±¤ÎÃ«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Î½ÐÁö¤ò²óÈò¡££±¶è¤Î¾®»³æÆÌé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£µ°Ì¡¢£²¶è¤Î·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£¸°Ì¡¢£³¶è¤Îµ¢»³ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£²°Ì¤Î·ãÁö¤ò¸«¤»¤Æ°ì»þ¤Ï£²°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤â¡¢£´¶è¤ÎÂ¼¾å¶Á¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤Î°Â¸¶³¤À²¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤È£´Ê¬£µ£²ÉÃº¹¤Î£µ»þ´Ö£²£³Ê¬£°£°ÉÃ¤ÇÌµÇ°¤Î£·°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ¹°ÌÀÁí´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÉÔ°Â¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤£´Ç¯À¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´ÌÌ¤ä¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·¬ÅÄ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î£²¶è¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤è¤¯Áö¤Ã¤¿¡×¤ÈÂåÌò¤Î¼ãÉð¼Ô¤Î²÷Áö¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á´ÂÎ¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë¤ÏÉÔËþ´é¡£¡Ö±ýÏ©¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Áö¤é¤Ê¤¤¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Ï£±¶è¤¬Ìµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢£²¡¢£³¶è¤âÌµ»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡££´¶è¤ÏÅÓÃæ¤ÇÂ¤òÄË¤á¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´¡¢£µ¶è¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï»³Àî¡¢Ã«Ãæ¡¢º´Æ£¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÏÉüÏ©Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¡Êº¹¤ò¡ËµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£