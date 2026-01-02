◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ

４年連続５４回目の出場の大東大は、往路を５時間３０分４３秒の１８位で終えた。

２位を２年連続で託した棟方一楽（かずら、３年）が区間１７位と苦しんだ。３区の１年生・菅崎大翔はゴール手前、残り数メートルで転倒。すぐに立ち上がり、ふらつきながらタスキをつなぐと、４位の松浦輝仁（きらと、２年）が区間６位と力走。１年生で５区に抜てきした上田翔大も区間１４位と奮闘したが、総合順位を上げることはできなかった。

昨年も１区８位から２区で１７位に後退し、総合１９位に低迷した。真名子圭監督は２区で区間トップとのタイム差が４分２０秒と大きく開いたことで流れに乗れなかったと分析。「昨年と一緒で２区で流れを断ち切ってしまった。３区が初の箱根の菅崎だったので、もうちょっと余裕が持てる位置でタスキを渡してもらいたかった。（菅崎は）あの位置でもらうと思ってなかったでしょうし、酷なことをした」と気遣い、「失敗が同じところで続いてしまったのは監督の責任」と厳しい表情だった。

一方で、１年生２人が往路で経験を積んだことは今後につながる材料となりそうだ。上田は夏合宿の山上りのトライアルで適正を示し、１０月から５区での起用を前提に調整してきた。下りの場面の走りに課題は感じたというが「来年も自分がしっかり任せてもらえるように、“山の大東”復活に向けて山区間を頑張りたい」と決意した。