１２月イタリア製造業ＰＭＩ速報値は４７．９、前回１１月５０．６から低下



12月のイタリア製造業PMIは、前月の50.6から47.9へと急落し、景気判断の節目である50を再び下回る結果となった。今回の悪化は3月以来の低水準で、前月に見られた一時的な回復を打ち消す形となった。特に生産と新規受注が過去9ヶ月で最大のペースで減少したことが背景にある。



鉄鋼や自動車、消費財といった幅広いセクターで需要が低迷しており、企業は生産抑制とともに人員削減を継続、第4四半期を通じて雇用環境が悪化している実態が浮き彫りとなった。一方で、需要減退により投入コストのインフレ圧力が3年ぶりの高水準から和らいだことは明るい材料。わずかながら製品価格の値下げにもつながっている。当面は国内外の需要不足が重石となるものの、2026年の新製品投入や市場拡大計画を背景に、企業の先行きに対する景況感は微増しており、厳しい現状の中にも慎重な楽観論が混在する内容となっている。

