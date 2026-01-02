東京時間18:18現在
香港ハンセン指数　　 26338.47（+707.93　+2.76%）
中国上海総合指数　 3968.84（+3.72　+0.09%）
台湾加権指数　　　　 29349.81（+386.21　+1.33%）
韓国総合株価指数　 4309.63（+95.46　+2.27%）
豪ＡＳＸ２００指数　　　 8727.75（+13.44　+0.15%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種　 85606.19（+417.59　+0.49%）

　２日のアジア株は軒並み上昇。中国政府による景気対策への期待を背景に買われた。中国本土株は元日の連休のため休場。
　　　
　香港ハンセン指数は急反発。２．７％を超える上げとなり、昨年１１月１７日以来の高値を付けた。インターネット検索会社の百度（バイドゥ）、教育サービス会社のニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループ、インターネット・サービス会社の網易などを中心に、ほぼ全面的に買われた。

　豪ＡＳＸ２００指数は小幅高。朝安のあと下げを帳消しにした。ドローン検知技術会社のドローンシールド、鉱業会社のニッケル・インダストリーズ、ウラニウム探鉱会社のディープ・イエロー、ウランなどが買われた一方、金生産会社のノーザン・スターリソーシズ、鉱業会社のキャップストーン・コッパー、位置情報サービス企業のＬｉｆｅ３６０などが売られた。