【新春特番】北海道ゆかりの芸能人が“お忍びグルメ”を紹介 「この方が言うのであれば間違いない！」「感動するおいしさ」
あす3日放送のカンテレ・フジテレビ系特番『土曜はナニする!? お正月SP 豪華芸能人＆地元民が選んだ！北海道最強グルメツアー』（後2：30〜4：00）で、北海道にゆかりのある超豪華芸能人がこっそり通う、“本当は教えたくない”名店グルメが紹介される。
【場面カット多数】芸能人がこっそり通う北海道グルメ 味わう三宅健、ゲーム二挑戦する岡崎紗絵ら
『土曜はナニする!?』の正月特番。番組MCの山里亮太（南海キャンディーズ）・宇賀なつみ、準レギュラーの田中卓志（アンガールズ）、水田信二、伊沢拓司、やす子、ゲストの三宅健、岡崎紗絵が、札幌を訪れる。
“お忍びグルメ”を教えるのは、橋本環奈＆音尾琢真（TEAM NACS）、長野博、武田真治、葛西紀明（スキージャンプ選手）、タカアンドトシ、平成ノブシコブシ。
一行は、山里チーム（山里・伊沢・やす子・岡崎）と宇賀チーム（宇賀・田中・水田・三宅）に分かれ、各店でゲーム対決。勝ったチームはグルメとお年玉を獲得するが、負けたチームは“食べられない”だけではなく、視聴者にプレゼントする“総額100万円分の福袋”の費用も自腹で負担しなければならない。
最初に向かうのは、北海道出身の武田が激ハマりしているというカレー専門店。住宅街にたたずむ隠れ家のような店で提供されるのは、現役漁師が作る、海の幸を詰め込んだ絶品“浜カレー”。「めちゃくちゃ食べたい！」「ここでしか食べられないじゃん！」と口々に意気込み、2026年の干支“ウマ”にちなんだゲームに挑む。果たして、最初のグルメを手にするのはどちらのチームなのか。
このほか、激レアグルメが続々登場する。
■タカアンドトシが「ケタ違いのおいしさ」と絶賛！世界進出前の“今しか食べられない”新感覚ラーメン
■調理師免許・野菜ソムリエ・コーヒーインストラクターなど、さまざまな資格を持つ“食の探究者”長野博が推薦！全国消費1％にも満たない“国産羊”の超新鮮ジンギスカン
■生クリームをこよなく愛する吉村崇（平成ノブシコブシ）が「ケーキ史上ナンバーワン」と語る次世代ショートケーキ
■スキージャンプ界現役のレジェンド・葛西紀明選手が祝勝会で食べる高級寿司
音尾琢真（TEAM NACS）がドラマで共演する橋本環奈に「格が違う」と熱烈プレゼン！テレビ初取材の創作和食
また、北海道民5000人にアンケートをとり、カレー・ラーメン・ジンギスカン・スイーツ・寿司・海鮮、6ジャンルの“これを食べれば間違いないお店”トップ3も発表される。
ロケを終え、山里は「負けたチームは、本当に食べられないんです！絶対に食べたい“あのグルメ”を逃したときは、もう帰ろうかと思いました…。最後に笑って“乾杯”するチームと、泣いて“完敗”するチームがいます。お正月から本気の勝負をしているので、白熱した戦いをぜひ見届けてください！」とアピール。
宇賀は「なかなか皆さんで集まることができないので、とても楽しかったです！北海道にゆかりのある豪華芸能人の方々が特別に“お忍びグルメ”を教えてくださり、『この方が言うのであれば間違いない！』というお店ばかりなので、視聴者の皆さんもぜひ楽しみにご覧いただければと思います」と予告。
『土曜はナニする!?』初出演の三宅は「ずっと出たかった番組だったのでうれしかったです！厳選されたお店の、選び抜かれたグルメを巡ることができました。実際に味わってみて、こっそり通うその理由がよくわかりましたし、特に“あのグルメ”が感動するおいしさで、一口食べた瞬間に『なにこれ!?』と思わず言ってしまいました。これまで食べたことのないような味で、新しい体験ができて大満足です！」、岡崎は「一流芸能人の皆さんがこっそり通われている、この番組に出なければ知ることができなかった名店ばかりでした。私がどれだけ食べることができたかは放送まで秘密ですが、本当にどのグルメもキラキラ輝いていて“おいしそう”でした（笑）！」と語った。
