【ウインターカップ2025女子】1試合最多3P成功数…明徳義塾の岩崎ひなたが10本を沈め歴代2位、日本航空北海道から2人ランクイン

2025年12月23日から開催された「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が29日に閉幕。女子の部は、大阪薫英女学院高校（大阪府）が桜花学園高校（愛知県）を破り、ウインターカップ初優勝を果たした。

1試合個人3P成功数ランキングに目を向けると、1回戦で上位の記録が多数生まれ、1位は10本で2位に大差をつける形に。ウインターカップ2025の女子1回戦から決勝までにおける1試合個人最多3P成功数ランキングは以下の通り。

■ウインターカップ2025女子 1試合個人最多3P成功数ランキング



1位：10本 岩崎ひなた（明徳義塾高校・3年生／1回戦・新潟産業大学附属高校戦）



2位：6本 紀本心菜（県立湯沢翔北高校・3年生／1回戦・県立徳山商工高校戦）



2位：6本 射場みなみ（県立富岡東高校・3年生／1回戦・県立石川高校戦）



2位：6本 赤坂菜緒（龍谷富山高校・3年生／1回戦・瓊浦高校戦）



5位：5本 実井千紘（鳥取城北高校・2年生／3回戦・精華女子高校戦）



5位：5本 中村泉咲（日本航空高校北海道・3年生／3回戦・大阪薫英女学院高校戦）



5位：5本 宇都鈴々奈（日本航空高校北海道・3年生／2回戦・千葉経済大学附属高校戦）



5位：5本 吉川愛未（精華女子高校・3年生／2回戦・四日市メリノール学院高校戦）



5位：5本 淺野愛桜（千葉経済大学附属高校・3年生／2回戦・日本航空高校北海道）



5位：5本 大村陽菜（済美高校・3年生／1回戦・福島東稜高校戦）

1試合で10本の3ポイント成功と圧倒的な数字を残し1位に輝いたのは明徳義塾高校（高知県）の岩崎ひなた。チームでの試打数48本のうち岩崎は30本もの数を打ち、33.3パーセントの確率で沈めている。チームの54得点中34得点を挙げるも、新潟産業大学附属高校に敗れた。この記録はウインターカップ歴代記録の中でも、2016年に刻まれた池田玲奈（札幌山の手高校）の14本に次ぐ2位となっている。

3回戦までコマを進めるも、後の王者となった大阪薫英女学院高校（大阪府）に敗れた日本航空高校北海道（北海道）からは、中村泉咲、宇都鈴々奈がともに5本でランクイン。同校創部1年目の1年生の頃から先発として活躍を見せていた2人が最後の大会でも存在感を発揮した。

【動画】リングから離れていても構わず狙う岩崎ひなたの3連続3P