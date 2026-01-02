水戸が福岡DF井上聖也のレンタル加入を発表「J1で水戸旋風を巻き起こしましょう!」
水戸ホーリーホックは2日、アビスパ福岡のDF井上聖也(26)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に福岡と対戦する全ての公式戦に出場できない。
井上は2022年に甲南大から福岡へ加入し、2025年8月に徳島ヴォルティスへ期限付き移籍。加入後のJ2リーグ戦で7試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF井上聖也
(いのうえ・せいや)
■生年月日
1999年11月9日(26歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
187cm/80kg
■経歴
末広FC-宝梅中-県立西宮高-甲南大-福岡-徳島-福岡
■出場歴
J1リーグ:31試合
J2リーグ:7試合
リーグカップ:14試合2得点
天皇杯:9試合
■コメント
▽水戸側
「水戸ホーリーホックに関わる皆さま、はじめまして!
リリースにありました通り、アビスパ福岡から期限付き移籍で加入することになりました、井上聖也です!
自分のサッカー人生を賭けてチームの勝利と目標達成に向けて日々の練習から精進してまいります!
J1で水戸旋風を巻き起こしましょう!
ケーズデンキスタジアム水戸で、アツマーレで、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています!
よろしくお願いします!」
▽福岡側
「この度、水戸ホーリーホックへ期限付き移籍する決断をいたしました。
夏にも言いましたが、またベスト電器スタジアムで皆さんの応援を背に闘えるように、水戸の地で自分の名前と活躍を刻んできます。
引き続き応援していただけると幸いです。
行ってきます!」
▽徳島側
「この度、水戸ホーリーホックへ期限付き移籍する決断をいたしました。
徳島に来てからたくさんの経験をさせていただきました。初めての移籍で不安もありましたが、監督やスタッフ、チームメイトのおかげで出場機会も得ることができ、勝つ喜びや改善点の気付き、プレーする楽しさを感じることができました。
ただ、僕が徳島ヴォルティスへ来た理由は、J2優勝を果たしてJ1昇格に貢献するためでした。そのために自分のサッカー人生を賭けて徳島へきました。しかし、どちらも達成できなかったことに加えて、目の前で2度も昇格されました。本当に不甲斐ないですし、申し訳ない気持ちでいっぱいです。徳島とともに最高の瞬間を見たかったです。悔しい気持ちは晴れることはありませんが、徳島で過ごした最高の時間を忘れません。
皆さんとすべての瞬間を分かち合えたことに感謝します。短い間でしたが、ありがとうございました。
皆さんからいただいた、たくさんの温かく熱い応援と結果を残せなかった悔しさを心に刻み、次のステージでも自分らしくサッカー人生を賭けて精進してまいります。今後も応援していただけたら幸いです。また会いましょう。」
