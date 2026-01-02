「僕はまだ死んでいません」35歳の元日本代表FW齋藤学、JFL降格の沼津と契約更新
アスルクラロ沼津は2日、元日本代表FW齋藤学(35)との来季の契約を更新することが決定したと発表した。
齋藤は2024年から沼津に所属。2025年はJ3リーグ戦26試合の出場で1ゴールを挙げたが、チームはJ3・JFL入れ替え戦の末にJFL降格となった。
以下、クラブ発表コメント
新年あけましておめでとうございます。
10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、
「2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブになれた。」
そう言ってもらう為にも2026-2027年シーズンが、アスルクラロ沼津にとって本当に大事な年になると思います。
その年にこのチームの一員でいられる事を嬉しく思いますし、昨年の反省として自分が思う足りなかったことを今年は、発信、発言、行動をしていきたいなと思います。
僕はまだ死んでいません。
まだまだ向上していきたいと思っています。
JFLからもう一度アスルクラロ沼津を作り上げていきましょう。
