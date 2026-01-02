　アスルクラロ沼津は2日、元日本代表FW齋藤学(35)との来季の契約を更新することが決定したと発表した。

　齋藤は2024年から沼津に所属。2025年はJ3リーグ戦26試合の出場で1ゴールを挙げたが、チームはJ3・JFL入れ替え戦の末にJFL降格となった。

以下、クラブ発表コメント

新年あけましておめでとうございます。

10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、

「2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブになれた。」

そう言ってもらう為にも2026-2027年シーズンが、アスルクラロ沼津にとって本当に大事な年になると思います。

その年にこのチームの一員でいられる事を嬉しく思いますし、昨年の反省として自分が思う足りなかったことを今年は、発信、発言、行動をしていきたいなと思います。

僕はまだ死んでいません。

まだまだ向上していきたいと思っています。

JFLからもう一度アスルクラロ沼津を作り上げていきましょう。