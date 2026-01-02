　浦和レッズは2日、FW二田理央(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。

　二田は2025年7月に湘南へ育成型期限付き移籍で加入。J1リーグ戦13試合で1得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を記録し、天皇杯では1試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW二田理央

(にった・りお)

■生年月日

2003年4月10日(22歳)

■出身地

大分県

■身長/体重

174cm/70kg

■経歴

FC佐伯S-play MINAMI-鳥栖U-18-FCバッカー・インス(オーストリア)-ザンクト・ペルテン(オーストリア)-浦和-湘南

■出場歴(国内)

J1リーグ:28試合2得点

リーグカップ:2試合1得点

天皇杯:1試合

■コメント

▽浦和側

「このたび、浦和レッズに復帰することになりました。

再びこのクラブの一員としてプレーできることを、心からうれしく思っています。

ピッチの上では、常に熱く、誰よりもゴールを目指し、勝利のために全力で走り、闘います。

自分にできる全てをこのクラブのために注ぎます。

浦和レッズに関わる全てのみなさまと共に、たくさん勝利の喜びを分かち合えるよう全力を尽くします。

応援よろしくお願いいたします。」

▽湘南側

「半年間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。

チームがJ2降格という結果にしてしまったことについては、強い責任を感じています。

そのような状況の中でも、僕のチャントを歌い、変わらず応援してくださったファン・サポーターの皆さまの声は、毎試合『このクラブのために全力で走り、戦いたい』という強い気持ちを僕に与えてくれました。

この半年間、僕は自分のサッカー人生の中で、最ものびのびと、そして心から楽しくサッカーができた時間だったと感じています。

それは、監督・コーチをはじめ、チームメイト、チームスタッフ、そして常に熱い声援を送ってくださったファン・サポーターの皆さまのおかげです。

本当に短い間ではありましたが、このクラブで過ごした時間は、僕にとってかけがえのない財産です。

心より感謝しています。本当にありがとうございました。」