浦和FW二田理央が湘南への育成型期限付き移籍から復帰「自分にできる全てをこのクラブのために注ぎます」
浦和レッズは2日、FW二田理央(22)が湘南ベルマーレへの育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。
二田は2025年7月に湘南へ育成型期限付き移籍で加入。J1リーグ戦13試合で1得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を記録し、天皇杯では1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW二田理央
(にった・りお)
■生年月日
2003年4月10日(22歳)
■出身地
大分県
■身長/体重
174cm/70kg
■経歴
FC佐伯S-play MINAMI-鳥栖U-18-FCバッカー・インス(オーストリア)-ザンクト・ペルテン(オーストリア)-浦和-湘南
■出場歴(国内)
J1リーグ:28試合2得点
リーグカップ:2試合1得点
天皇杯:1試合
■コメント
▽浦和側
「このたび、浦和レッズに復帰することになりました。
再びこのクラブの一員としてプレーできることを、心からうれしく思っています。
ピッチの上では、常に熱く、誰よりもゴールを目指し、勝利のために全力で走り、闘います。
自分にできる全てをこのクラブのために注ぎます。
浦和レッズに関わる全てのみなさまと共に、たくさん勝利の喜びを分かち合えるよう全力を尽くします。
応援よろしくお願いいたします。」
▽湘南側
「半年間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。
チームがJ2降格という結果にしてしまったことについては、強い責任を感じています。
そのような状況の中でも、僕のチャントを歌い、変わらず応援してくださったファン・サポーターの皆さまの声は、毎試合『このクラブのために全力で走り、戦いたい』という強い気持ちを僕に与えてくれました。
この半年間、僕は自分のサッカー人生の中で、最ものびのびと、そして心から楽しくサッカーができた時間だったと感じています。
それは、監督・コーチをはじめ、チームメイト、チームスタッフ、そして常に熱い声援を送ってくださったファン・サポーターの皆さまのおかげです。
本当に短い間ではありましたが、このクラブで過ごした時間は、僕にとってかけがえのない財産です。
心より感謝しています。本当にありがとうございました。」
