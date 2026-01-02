2日、長岡市に本社を置く米菓メーカー・岩塚製菓の直売店で餅つきが行われ、家族連れなどで賑わいました。



長岡市越路中沢にある「お米となかよしパーク」は、岩塚製菓が去年8月、同社の旧中沢工場跡にオープンした店舗で、工場直送の限定商品のほか、地元の農産物などの販売も行っています。初売り初日の2日は店内で餅つきを開催。50人以上の買い物客の前で、昔ながらの杵と臼を使って餅をつき、つきたての餅をその場でふるまいました。



埼玉県から訪れた児童は餅をほおばりながら「きょうの朝食べた餅よりおいしかった」と満足気な表情。長岡市内から来た夫婦は「つきたてで柔らかくとてもおいしい」と笑顔を見せ、「今年は子どもがすくすくと元気に育ってくれれば」と新しい年への期待を話してくれました。



餅つきは地域住民との交流などを目的として企画されたもので、「お米となかよしパーク」の下田篤志さんは「餅つきも減っているので、地域のみなさんに来ていただける企画ということで立案した」と話しています。「お米となかよしパーク」の初売りは、3日までの開催です。

