あすも冬型の気圧配置が続き、山陰から北の日本海側を中心に断続的に雪が降るでしょう。大雪のピークは越えつつありますが、本州の内陸や山沿いを中心にさらに積雪が増える見込みです。車の立ち往生など交通障害にお気をつけください。関東など太平洋側は日差しの届く所が多くなり、空気の乾燥が進みそうです。東京は朝から青空が広がり、あすは天気の崩れはないでしょう。

最低気温は、けさより低いところもあり、関東を中心に冷え込みが強まるでしょう。東日本や西日本の市街地でも0℃近くまで冷え込むところがあるため、路面の凍結にご注意ください。日中はきょうと同じか、高いところが多いでしょう。各地でこの時期らしい気温になりますが、風が冷たく感じられそうです。

＜あす3日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌： 1℃ 釧路： 0℃

青森： 1℃ 盛岡： 2℃

仙台： 6℃ 新潟： 5℃

長野： 3℃ 金沢： 6℃

名古屋： 8℃ 東京：10℃

大阪： 8℃ 岡山： 8℃

広島： 8℃ 松江： 8℃

高知：11℃ 福岡： 8℃

鹿児島：11℃ 那覇：17℃

土日も日本海側では雪や雨が降り、関東など太平洋側では晴れる、冬の天気傾向が続く見込みです。5日（月）は関東から近畿で晴れ間が出ますが、九州では雲が広がりやすく、雨の降る所があるでしょう。北陸や北日本の日本海側は、週明け以降も雪や雨の日が続きそうです。

この先は、東日本と西日本では極端な寒さはありませんが、北日本は週明けに再び寒気が強まり、冷え込みが厳しくなりそうです。