1月2日、大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の平均世帯視聴率（関東地区、ビデオリサーチ調べ）が35.2％を記録したと発表された。大団円に見えた紅白だが、大トリを務めたロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のあとの “特別枠” に疑問が持たれているようだ。

紅組のトリはMISIA、白組のトリはミセスが務めたが、今回はトリのあとを飾る歌手がいた。

「本番が迫る2025年12月28日、松田聖子さんが2020年以来、5年ぶりに出場し、紅組と白組のパフォーマンス後に歌唱することが明かされました。松田さんが “究極の大トリ” を務めるとあって、放送前からSNSでも注目を集めていました」（スポーツ紙記者）

松田は初出場した1980年に歌唱した代表曲『青い珊瑚礁』を披露し、紅白を締めくくった。放送後のXでは、

《トリが松田聖子はええな〜》

と、松田の “特別パフォーマンス” に魅了される声が見受けられた。しかし、一方で、

《松田聖子さんが出るのは別になんの文句もないけど、大トリのミセスのあとにしなくてもいいんじゃないかなぁ…と思ってしまうのは自分だけだろうか》

《大トリがミセスやったんちゃうん？松田聖子さんは悪くないけど、この順はヤダな…》

など、疑問を抱く声も聞かれている。評価が分かれたのにはこんな理由が……。

「ミセスのボーカル・大森元貴さんが『GOOD DAY』を歌唱する前に、『日本を明るくするというコンセプト、願いで作った楽曲です。大みそかを明るく照らし、みなさんの心をつなぐパフォーマンスを届けられれば』と説明していました。

その言葉どおり、パフォーマンス中、ミセスが会場を走り回り、出演者全員大盛り上がりとなりました。

しかし、直後に松田さんのデビュー45周年を振り返る映像が流れ、静かに見守る形になったのです。せっかくミセスの歌唱で温まったムードが打ち消された印象を受ける人もいたのでしょう」（芸能記者）

今回は、放送100年ということもあり、福山雅治とB’zの稲葉浩志、矢沢永吉、玉置浩二らが特別企画で出演した。松田もこの枠での出場となったが、“順番問題”が浮上したようだ。

「ミセス、松田さんともにパフォーマンスは好評でした。今回は、通常の出演者の合間に特別企画が組み込まれていたため、松田さんも大トリ直後でないほうがよかったのではないかと感じる人もいたようです。結果的に、締まりが悪い印象を与えてしまったのかもしれません」（同）

2025年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。豪華なアーティストとお茶の間はつながったのか──。