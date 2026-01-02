押切もえ、手作りローストビーフ披露「お店で売れるレベル」「理想のお母さん」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/02】モデルの押切もえが1月2日、自身のInstagramを更新。手作りローストビーフを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「お店で売れるレベル」手作りローストビーフ
押切は「ワタナベマキさんのレシピを参考にしました」と絶妙な焼き加減で美しいピンク色に仕上がったローストビーフを披露。さらに、「子供たちがおせちに飽きた時用にピザ生地を作ったよ」と明かし、凧揚げ、野球練習など充実した冬休みの様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「ローストビーフの完成度が高い」「美味しそう」「お店で売れるレベル」「理想のお母さん」「料理上手すぎる」「素敵なお正月の過ごし方」などと反響が寄せられている。
押切は2016年11月、涌井投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
