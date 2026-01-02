ちゃんみな、番組で明かした“名字”に注目集まる「初めて聞いた」「岩手県に多いのかな？」
【モデルプレス＝2026/01/02】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、2日放送の『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット／15時40分〜）に出演。番組内で明かした本名の名字に注目が集まっている。
【写真】ちゃんみな、イケメン夫とキス ウエディングドレス姿
明石家さんまへのお土産として、父の地元・岩手県の山くるみを用いたくるみ餅を持参したちゃんみな。「お正月ということで。我々乙茂内（おともない）っていうんですよ。名字が。乙茂内家で伝統のくるみ餅というのがありまして」と説明し「うちの乙茂内の叔父さんが1日中さんまさんのために走り回って7軒目でやっと山くるみを見つけたって言って」と叔父が探した山くるみで両親と作ったくるみのたれを、焼いて茹でた餅にかけ、さんまに振る舞っていた。
この放送に、視聴者からは「珍しい名字」「初めて聞いた」「岩手県に多いのかな？」とちゃんみなの本名に注目する声が。「くるみ餅めちゃくちゃ美味しそう」「乙茂内ファミリー最高です」などの反響も多数寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ちゃんみな、本名に注目集まる
