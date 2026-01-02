【40・50代おすすめボブ】白髪“活かして”こんなオシャレ！？ もっと早くすれば良かった♡

白髪を目にするたびに、どうカバーしようか悩んでいるなら、これからは“活かす”方法にも目を向けるのが良さそう。今、白髪染めで全体を均一なカラーに染めている場合も、ハイライトやくすみカラーを味方にすれば、少しずつ雰囲気を変えていけます。収まりやすい形の「ボブ」と組み合わせながら、前向きに髪のオシャレを開拓してみて。

リタッチで徐々にナチュラルへ移行

@lby_itbsさんが手掛けた、リタッチを重ねて「脱白髪染めへ移行中」というケース。白髪染めを配合する割合を徐々に薄くしていくことで、時間の経過とともに、根元の白髪が目立ちにくくなっていくそう。くびれをつけたボブレイヤーの丸いシルエットは、ベージュ系特有の柔らかくふわっと見える印象をさらに強くしてくれます。

透明感カラーで髪質のイメージも変化

髪の赤みを除いて透明感を与えてくれる、くすんだトーンのブラウン。@chikara.ito___さんが「白髪があれば、より柔らかさを感じるカラーに変化します」とコメントするように、ブリーチなしでカラーの良さを引き出せるのが、白髪ならではの魅力。ストレートタッチのボブでも、のっぺりした印象を避けられます。

短さと明るさで軽やかに

@katayu1204さんが「生え際にスライシングでハイライトを入れることで白髪が目立たなくなる」として提案する、独自のアンブレライツというカラーリング。ミルクティーベージュのまろやかな明るさに加え、毛先をスッキリさせたショートボブが、顔まわりを軽やかに見せてくれそうです。

ハイライトは細さにこだわって

ハイライトで白髪をぼかす場合、浮かないように細く入れるのがベター。@lacoupe.yomuraken1さんはそのメリットを「白髪が伸びても目立ちにくく、柔らかい立体感と軽さが出ます」と紹介。ボブならではの毛先の重みを残したまま、ボリュームもあるように見せられるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@lby_itbs様、@chikara.ito___様、@katayu1204様、@lacoupe.yomuraken1様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S