川栄李奈、岡田奈々、生田衣梨奈らが新しい道へ！【2026新春独立＆移籍まとめ】
2026年は新年のスタートを新たな環境で始める芸能人が続出。ここでは新年の挨拶と同時に独立、移籍をファンに発表した芸能人を紹介していこう。
【写真】独立を発表した川栄李奈、新アーティスト写真
昨年『ダメマネ！ -ダメなタレント、マネジメントします-』と『フェイクマミー』の2本のドラマで主演を務めたのがAKB48元メンバーで女優の川栄李奈。1日までに更新されたインスタグラムの中で川栄は、2025年大晦日付で所属していたエイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し独立したことと、今後は同事務所とエージェント契約を結ぶことを発表。投稿の中で「10年間お力添えをしてくださったスタッフの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました！」とつづり「心と体の健康を大切に、私らしく頑張りたいと思います」と笑顔の絵文字を添えている。
AKB48元メンバーの岡田奈々は元日に「いつも応援してくださっている皆様へ」と署名入りの文書を投稿。その中で彼女は2025年大晦日付で所属していたエイベックス・アスナロ・カンパニーからの退所を報告。「AKB48に在籍している時からソロ活動へ踏み出すきっかけを作ってくださり、活動の場や挑戦の機会をくださった会社の皆様そして携わってくださったスタッフ・関係者の皆様には、心より感謝を申し上げます」とつづり、ファンに向けては「退所はひとつの節目ではありますが、活動の方向性が急に変わるわけではありませんので、安心していただけると嬉しいです」とメッセージを贈っている。
モーニング娘。元メンバーで10代目リーダーも務めた生田衣梨奈。昨年7月には歴代最長となる約14年半在籍したグループを卒業し、直後に個人のXやTikTokアカウントをスタートさせていた。そんな彼女が元日に更新したインスタグラムの中で「ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました」と発表。今後について「今まで挑戦してこれなかったものにもチャレンジしたいと思います!!」と意気込んでいる。
そして声優、女優、イラストレーターとして活躍している元NMB48の川上千尋は、インスタグラムで新年の挨拶をすると「本日1月1日より吉本興業 所属 になりました」とファンに報告。投稿の中で「俳優として新たなスタートを迎えられること皆さんにご報告できることを嬉しく思います！」とつづっている。
引用：「川栄李奈」インスタグラム（@rina_kawaei.official）、「岡田奈々」インスタグラム（@okada7_akb48_stu48）、「生田衣梨奈」インスタグラム（@erina_ikuta.official）、「川上千尋」インスタグラム（@this_chihhi）
