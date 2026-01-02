¡Ú¥È¥é¥Ó¥¹»ö·ï¡Û¡Ö´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¿©¤¤¤Á¤®¤é¤ì¤¿¡×Çå½þ¶â¤Ï3²¯±ßÄ¶¡¢ÍÌ¾¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë12Ê¬½±¤ï¤ìÂ³¤±¤¿½÷À¡Ä¡Ø¾×·â¤Î¤½¤Î¸å¡Ù¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£»ö·ïÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/07/01¡Ë¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡Ä¡Û¡Ö¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÁ°¤Î¾Ð´é¤ÎÈà½÷¡×¢ª¿©¤¤¤Á¤®¤é¤ì¤Æ¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î´é¤ò¼º¤Ã¤¿¡×»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î»Ñ
¡¡2009Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¼Ô¤Î¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤¬12Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÍ§¿Í½÷À¤ò½±¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»ö·ï¸å¡¢½÷À¤ÏÎ¾¼ê¡¢Î¾ÌÜ¡¢´é¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡¢°¦ÕÈ¼Ô¤Î¸¤¤¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ï¡Ö¶§Ë½²½¡×¤·¤¿¤Î¤«¡© ¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò²òÀâ¤¹¤ëÊ¸¸Ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ·¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Í§¿Í¤Î»ô¤¦¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡¡©getty
¡¡2022Ç¯¸ø³«¤Î¡ÖNOPE¡¿¥Î¡¼¥×¡×¤Ï¡¢UFO¤ËÁø¶ø¤·¤¿·»Ëå¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼±Ç²è¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼ÂÏÃ¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ö¥´¡¼¥Ç¥£¡×¤ÎË½Áö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¿Íµ¤¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡Ö¥È¥é¥Ó¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÀ¨»´¤Ê»ö·ï¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈà¤¬¡ÄÈà½÷¤ò¡Ä¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¡Ä¡×¶ÃØ³¤Î12Ê¬´Ö
¡¡¥È¥é¥Ó¥¹¡Ê1995Ç¯À¸¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥³¥Í¥Á¥«¥Ã¥È½£¥µ¥à¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Ï¥í¥ë¥ÉÉ×ºÊ¤Ë»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¯¡¢¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¸¼´Ø¤ò³«¤±¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤òÁàºî¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï°¦ÕÈ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢·Ù´±¤Ë¤â°§»¢¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÉ×¥¸¥§¥í¡¼¥à¤¬¤¬¤ó¤Ç»àË´¡£»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¥µ¥ó¥É¥é¤Ï¥È¥é¥Ó¥¹¤ò°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÅ®°¦¤·¡¢ËèÆü°ì½ï¤ËÆþÍá¤·¡¢Æ±¤¸¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥É¥é¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥é¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥È¥é¥Ó¥¹¤È¤â¤è¤¯²û¤¤¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá·à¤Ï2009Ç¯2·î16Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¡ÊÅö»þ55ºÐ¡Ë¤¬¥µ¥ó¥É¥é¡ÊÆ±70ºÐ¡Ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¡ÊÆ±14ºÐ¡Ë¤¬ÆÍÁ³Èà½÷¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥µ¥ó¥É¥é¤Ï¥·¥ã¥Ù¥ë¤äÊñÃú¤Ç¥È¥é¥Ó¥¹¤ò¹¶·â¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Î¶¸Íð¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï12Ê¬´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ï¤Ä¤¤¤ËÈ¯Ë¤¡£ÈïÃÆ¤·¤¿¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï²È¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÝ£¤ÎËµ¤ÇÂ©Àä¤¨¤¿¡£»ö·ï¸½¾ì¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤ÏÎ¾¼ê¡¢É¡¡¢Î¾ÌÜ¡¢¿°¡¢´é¤ÎÃæ¿´¹ü³Ê¤ò¼º¤¤¡¢½ÅÍ×¤ÊÇ¾ÁÈ¿¥¤Ë¤â½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³Ü¤ÎÀÜÃå¼ê½Ñ¡¢´éÌÌ°Ü¿¢¼ê½Ñ¡¢Î¾¼ê¤Î°Ü¿¢¼ê½Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ê¥Ã¥·¥å²È¤Ï¥µ¥ó¥É¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌó400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¶§¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¸å¤Î¸¡»ë¤Ç¥È¥é¥Ó¥¹¤Î°äÂÎ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¶¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¹³ÉÔ°ÂºÞ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥ó¥É¥é¤¬¥È¥é¥Ó¥¹¤Î¥é¥¤¥àÉÂ¤Î¤¿¤á¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿Ìô¤Ç¡¢»þ¤Ë¸¸³Ð¤ä¹¶·âÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡±Ç²è¡ÖNOPE¡×¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂºÝ¤ÎÈá·à¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ÎËÜÊÔ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë