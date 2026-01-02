YOASOBIが、1月4日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマの新曲「アドレナ」を、アニメ初回放送と同日の1月4日に配信リリースする。また、あわせてジャケット写真が公開された。

本楽曲は、まっすぐで不器用な恋心を描いた一曲。アップテンポでコミカルなサウンドと目まぐるしい展開が重なり合い、恋の高揚と迷走を映し出すような仕上がりとなっている。

ジャケット写真は『THE BOOK』アナログレコードのジャケットイラストも手がけた、クリエイティブチーム SSS by applibot所属のNAJI柳田が、作品の主人公 瑞稀のイラストを新たに描き下ろしたもの。アートディレクションとデザインは太田規介が手がけている。なおYOASOBIは、同アニメのエンディングテーマ「BABY」も手掛けている。

また、YOASOBIは2026年から2027年にかけて、国内5都市とアジア5都市にてライブツアー『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』を開催。国内会場と日程が発表され、1月4日正午よりオフィシャルファンクラブ YOA’S会員限定のチケット最速先行受付がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）