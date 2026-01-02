「よく残せたなぁ」ロス世代20歳DFの“残留”にファン喜び「ステップアップすると思ってたからびっくり」「大補強すぎるよ！」
ロス五輪世代の20歳DFは、来季もJ２のFC今治でプレーする。１月２日にクラブは梅木怜とJ２・J３百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したこと発表した。
帝京高を卒業後の2024年に今治に加入した梅木。１年目はJ３で19試合・２得点、２年目はJ２で30試合・１得点を記録した。世代別代表の常連で、１月にサウジアラビアで開幕するU-23アジアカップに臨むU-23日本代表のメンバーにも選ばれている。
将来有望な梅木の契約更新がクラブのXでも伝えられると、以下のような声があがった。
「やばいアツい」
「梅木くん今治で更新していいの？ えー嬉しい」
「ステップアップすると思ってたからびっくり」
「マジですか！ありがとうございます」
「いいの？ いや、嬉しすぎるけど！」
「本当ありがとう！更新ありがとう」
「よく残せたなぁ」
「大補強すぎるよ！」
「覚悟してたけど残ってくれるのは感謝しかない」
「わぁ。まじか。梅木くんも個人昇格するかなって思ってた...」
「やっと枕を高くして寝られる」
「泣ける 今年一嬉しい」
「君が今治の希望だ！頼むぞ」
梅木はクラブの公式サイトを通じて「感謝の気持ちを忘れずに、チームのために全力を尽くします」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
