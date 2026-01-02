巨人の田中将大投手（37）と、妻でタレントの里田まい（41）が2日、フジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」に出演。

田中と里田は夫婦でテレビ初共演。プライベートでも親交がある明石家さんまが「どっちがファンで？マー君が会いたいって言うて？」と尋ねると、里田は「いや、私が」。田中は「僕は全然」と答えた直後に大笑い。里田は「そうね〜。失礼しちゃう」と田中を茶化しながら「でもいいんです、それは。私がそう」と自身からアプローチしたことを明かした。

里田は「やっぱ高校時代から、甲子園見てて。私は北海道出身なので駒大苫小牧で大活躍してるのを見てて。凄いタイプだった」とぶっちゃけ。田中が19歳の時に、番組で共演機会があったといい「“応援してます”って言って、もちろんそれでその時は」。その後再び共演機会があり「写真だけ撮っていただいて」。

さんまに「でも憧れの人やったんやろ？」とつっこまれると「でもさすがに19歳」と年上であったこともあり、アプローチはできなかったという里田。しかし、また数年後に会う機会があったといい「もうこれは、お友達にならないと後悔すると思って、私からですほんとに」と振り返った。

連絡先は「たまたまご一緒してたココリコの遠藤さんが、たまたまそんな話になって“まいちゃん、マー君のファンなんでしょ？”って言って“俺が連絡先渡してあげるから、ここに書いた方がいいよ”って言って」と遠藤を介して連絡先を渡したことを明かし「そしたらすぐ連絡くれて…」と笑った。

田中の即連絡エピソードにさんまは「なっさけない」と大笑い。田中は「僕もほんとに、そういうことされたことないんですよ。どうしたらいいんやろ？でもこういう風に言ってもらったから…。遠藤さんからもらって。これ連絡した方がいいよなって」と苦笑いで当時の心境を回顧した。

さんまは「すぐ送ったんやろ！？一日寝かせろ」とさらなる“口撃”。田中は「慣れてる方はそうするんですね」と笑顔でかわし、スタジオを盛り上げた。