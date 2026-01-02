２日のフジテレビ「さんまのまんま ４２年目もあの頃のまんまＳＰ」には、ちゃんみながゲスト出演した。

初出場した紅白歌合戦での過激なパフォーマンスで話題になったばかりの最旬アーティストが、紅白とはイメージ一変のナチュラルな雰囲気で登場。ＭＣ明石家さんまへの手土産として「くるみ餅」を持ってきたと説明し「うちの父が岩手出身でして。我々、乙茂内（おともない）って言うんですよ、名字が。乙茂内家で伝統のくるみ餅がありまして。乙茂内のおじさんがさんまさんのために走り回って（手に入れた）」と由来を明かした。

さんまは、走り回ってくれた乙茂内のおじさん・コウジに向け「コウジありがとう！」と感謝。

珍しい名字にネットも沸き、Ｘには「ちゃんみなの苗字、乙茂内？おともないって言うのか、岩手県で多いのかな？」「ちゃんみな乙茂内って名字っていうの珍しすぎる」「ちゃんみなの本名オトモナイって！珍しい名字やな！」「ちゃんみなって、乙茂内さんって名前なんだ。」「ちゃんみなの苗字乙茂内さんなのか」「ちゃんみなって本名乙茂内っていうのか 初めて聞いた苗字だ」「乙茂内とか珍しいにも程があるだろｗ」などの声が並んだ。