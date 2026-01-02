菊地亜美、160平米マンション購入を告白 しかも海外…場所・理由・金額を赤裸々
タレントの菊地亜美（35）が、2日放送の読売テレビ・日本テレビ系特番『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』（後4：05〜6：00）にゲスト出演し、マンション購入を告白した。
【画像】気になる…『上沼×サンドの最幸運グランプリ2026』「出会い運」「健康運」「金運」の一覧
上沼恵美子とサンドウィッチマンがMCを務めた同番組は、“3人の最強占い師”が「干支」「星座」「生まれた日」から「出会い運」「健康運」「金運」を占い、ジャンルごとにランキング形式で紹介。最終的に2026年最高の幸運、すなわち“幸運”の持ち主を発表する視聴者参加型の「新春ガチ占いバラエティ」。
今をときめく売れっ子芸能人にも運勢は容赦なく、一同はランキングの結果に一喜一憂。また占い師たちのアドバイスをきっかけに、プライベートのエピソードや赤裸々な告白も続出となった。
琉球風水をメインとした独自鑑定を行うシウマは、1日から31日の「生まれた日」から 2026 年の「金運」を占った。菊地に向けては「NGなしのママタレをめざせ」「お母さんなのにそこまで頑張るの？といったギャップのあるポジションを狙っていくといい」とアドバイスを送った。
するとギャップに絡めたトークで、菊地は「お金って動かしたほうがいい」と聞くとし、「海外のマンションを現金で購入した」と明かした。東京は「1ルームとかでも本当に高い」ため、「だからマレーシアに購入した」「何回か旅行で行っていて、子ども連れにもいいし、気候もいいし、物価もすごいやすい」と説明した。
買ったのは3LDKの物件だというが、「東京で言うと多分、1ルームぐらいの…」と表現。「いくらか言えますか？」とうながされ、「5000万」とぶっちゃけ。「5000万って聞いたら高いんですけど、160平米なんですよ」と重ね、「ちょっと買っちゃいました。これで入んなかったらどうしよう、お金！」と笑わせた。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
MC
上沼恵美子
サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）
ゲスト
坂上忍
近藤春菜（ハリセンボン）
菊地亜美
松井ケムリ（令和ロマン）
月足天音（FRUITS ZIPPER）
佐野晶哉（Aぇ! group）
占い師
木下レオン、イヴルルド遙華、シウマ
