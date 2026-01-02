菅田将暉の本名が話題「かっこいい」「初めて知った」
【モデルプレス＝2026/01/02】フジテレビ系クイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（よる6時〜9時半）が1日に放送された。番組内で俳優の菅田将暉の本名が明かされる場面があった。
【写真】菅田将暉を本名で呼ぶ人気女優
アーティストのあのへのクイズとして「次のうち、芸名なのは誰？」という質問が出され、浜辺美波、上白石萌音、横浜流星、菅田の4択が並べられた。あのは「浜辺美波さんは僕が紅白に出るときに唯一連絡をくれた方で、本名なはずです」と交流を明かし、過去に本名で活動しているか質問したこともあるという。横浜については「めちゃくちゃ綺麗な名前じゃないですか。それで芸名か本名か調べたか、聞いたかで、本名でびっくりした記憶がある」という理由から本名だと推理した。
あのは最終的に上白石と菅田で迷っていたが、妹の上白石萌歌と名字が同じことを思い出し、芸名なのは菅田だと回答。見事正解し、菅田の本名が菅生大将であることが明かされた。
菅田の本名に、SNSでは「かっこいい」「素敵な名前」「初めて知った」「あのちゃん正解すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
◆あの、菅田将暉のクイズに正解
◆菅田将暉の本名に反響
