無印良品の新作インナー♡二重ガーゼドットドビーで心地よいお家時間

無印良品から、日常をやさしく包み込む「二重ガーゼドットドビー」シリーズが登場します。オーガニックコットン100％の二重ガーゼに、さりげない凹凸のドット柄を施した上品な素材は、軽やかで肌あたりも良好。お家で過ごす時間をより快適に、心までほどけるような着心地を叶えてくれます。ルームウェアからインナーまで揃う全6アイテムは、リラックスシーンに自然と寄り添う存在です♡

二重ガーゼドットドビーの魅力

オーガニックコットン100％の二重ガーゼをベースに、ドビー織りでドット柄の立体感をプラス。やわらかく空気を含むような軽さと、さらりとした通気性の良さが特長です。

シンプルながらも上品な表情で、リラックスウェアとしてだけでなく、気分を整える日常着としても活躍。肌に直接触れるインナーだからこそ、素材のやさしさが嬉しいシリーズです。

RAVIJOUR 2025年新作ランジェリーで“セクシーに生きる”スタイル提案

代表的な4アイテムをチェック

「婦人二重ガーゼドットドビー長袖パジャマ」は、ブラウス仕立てのトップスとテーパードパンツで動きやすく、袖口ゴムで家事もしやすい仕様。

「婦人二重ガーゼドットドビーロングカーディガン」は、前を結べばワンピースとしても使える2WAYデザインで、ポケット付きなのも便利です。

「婦人二重ガーゼドットドビータンクトップ」は、肌に密着しないふんわりシルエットで、インナーにもトップスにも対応。

「婦人二重ガーゼドットドビーゆったり締め付けにくいショーツ」は、締め付け感を抑えた設計で、就寝時にも快適です。価格・サイズ・展開カラーの記載はありません。

お家時間を整える全6アイテム

シリーズは全6アイテム展開で、ルームウェアとインナーを中心に構成されています。どのアイテムも、ゴム部分を生地でくるむなど細部まで配慮され、肌へのやさしさを追求。

環境や生産背景にも目を向けた無印良品らしいものづくりが、日々のリラックスタイムを自然体で支えてくれます。

無印良品で整える心地よい毎日

二重ガーゼドットドビーシリーズは、着ることで暮らしのリズムを整えてくれる無印良品らしい一着。軽やかでやさしい肌触りは、忙しい日常の中にほっとする時間をもたらします。

インナーやルームウェアを見直すだけで、お家時間の質はぐっと向上。自分を労わる選択として、長く寄り添いたいシリーズです♪