笑福亭鶴瓶が獲得したコスプレ美女との「ひもくじ」ご褒美で、まさかの写真を引き当てる場面があった。

【画像】“くじびき”で美女の水着が？ ご褒美シーン

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

鶴瓶チームの第8フレーム、鶴瓶がピンクピンを倒してご褒美を獲得すると、赤い法被（はっぴ）姿のコスプレ美女が登場した。上部の幕には「ひもくじ」の文字があり、美女からは「5本の中で大当たりは1つ。他のひももハズレじゃありません」との説明。ただ、くじを引くには1000円を支払わなければならないという、まさかの“罰金”スタイルだ。

参加した鶴瓶が1本目のひもを引くと、マル秘と書かれたパネルが上がっていく。それを手にし、シールを剥がした瞬間、鶴瓶からは「俺やんけ」とのコメントが飛び出た。写っていたのは、アフロヘアの若かりし頃の鶴瓶自身の姿で、出演者からは「これは当たりやわ！」「今の1000円高いな」と笑いが巻き起こった。

納得のいかない鶴瓶は、さらに1000円を投入して再チャレンジ。すると、2回目で美女の水着がほどける「大当たり」を引き当て、満面の笑みを見せていた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）