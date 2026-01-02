日本レースクイーン大賞２０２３新人賞の一之瀬優香が２日、自身のＸとインスタグラムを更新。アシスタントを務めたテレビ朝日系「芸能人の格付けチェック！」の大役を振り返った。

正月の人気特番は、ＧＡＣＫＴが全問正解で８７連勝。今年もさすがの強さを示し、大きな盛り上がりを見せた。

アシスタントとして出演した一之瀬は、目隠しをした出演者の口に食べ物を運ぶ大役も務めた。番組のＸが投稿した収録写真では、一之瀬がＧＡＣＫＴに「あ〜ん」している緊張の瞬間も。落ち着いた様子で運んでいた一之瀬だったが、当時について「ＧＡＣＫＴさん めっちゃ緊張した」と笑い泣きの絵文字も付けて投稿した。

普段はレースクイーンとして活躍する一之瀬。番組前には「なんと…今回で３回目の出演になります！新年早々、とてもありがたく光栄なお仕事をさせていただきました」とつづっていた。

フォロワーからは「えぇ〜凄いですね！」、「羨ましい」、「手震えそう笑」、「ＧＡＣＫＴさんには、緊張しますって」、「凄い経験ですよね！」、「綺麗に食べさせるの意外と難しそうですよね」などの声が寄せられていた。