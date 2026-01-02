¡Ö¾Ã¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë...¡×ORANGE RANGE¡¢¤¤ï¤É¤µÁ´³«à¤ªÂ¢Æþ¤êMVá¸ø³«¡ª¡ÖÅì±ÇÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¥ï¥í¥¿¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ËËÜÊª¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡×
¡ÖMV¤¬À®¿Í¤·¤¿¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¤ÎºÇ¹â¡×
¡¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç19Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ORANGE RANGE¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿MV¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö18Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡Ù¤Î¸¸¤Î½éÂåMV¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¸ø³«!!! ¢¨¥¤¥±¥Ê¥¤¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂ¢½Ð¤·²ò¶Ø¤Ç¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¸ø³«¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ê¥â¥¶¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¡¢¹ÈÇò¤Ç¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¤Î½éÂåMV¤òYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÀïÂâ ¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÊ±¤·¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÂÐ·è...¤È»×¤¤¤¤ä¡¢²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê¤¤ï¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¢¨¥¤¥±¥Ê¥¤¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¥â¥¶¥¤¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤Î¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ ¸¸¤Î¤ªÂ¢Æþ¤êMV¤Ç¤¹... ¾Ã¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÅì±Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÇòÁÒ¿°ìÏº¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎMV¤Ë¤Ï¡ÖMV¤¬À®¿Í¤·¤¿¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥Á¤Ê²Î»ì¤À¤·¡¢ÁêÅö²á·ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÆÃ»£¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç²£Å¾¡×¡ÖÅì±ÇÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¡Ø¥¤¥±¥Ê¥¤ÀïÂâ¥ª¥ì¥ó¥¸¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Ê¤Î¤ËÃ¯°ì¿Í¥ª¥ì¥ó¥¸Í×ÁÇ¤¬¥¼¥í¤Ê¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ËËÜÊª¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ORANGE RANGE¤Ïº£Ç¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£