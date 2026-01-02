¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×à¾¾²¬½¤Â¤¤Î·»áÅìÊõ¼ÒÄ¹¡¢YouTubeÅÐ¾ì¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤È½¤Â¤¡×¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¤Î¤´»ÒÂ©¡×
¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾²¬½¤Â¤¤Î·»¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ñÊõ¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²æ¡¹¤ÎÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏÍ½Â¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¾¾²¬¹¨ÂÙ¤µ¤ó¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡ÖTOP TALK¡×¤Î²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÅìÊõ¤Î±Ç²è¤¬¹¥Ä´¤ÊÍýÍ³¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÇÜÁý¤Ø¤ÎÁÀ¤¤¡¢±Ç²è°Ê³°¤Î»ö¶È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Áê¾è¸ú²Ì¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½¤Â¤¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤È½¤Â¤¤À¡×¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¾®ÎÓ²È¤È¾¾²¬²È¤È¤¤¤¦²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¤Î¤´»ÒÂ©¡×¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ÆÉÊ¤Î¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹¨ÂÙ¤µ¤ó¤ÏÅìÊõ¤ÎÁÏ¶È²È½Ð¿È¤Ç1994Ç¯¤ËÅìÊõÅìÏÂ¤ØÆþ¼Ò¡£2008Ç¯¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢15Ç¯¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÅìÊõ¼èÄùÌò¤È¤Ê¤ê¡¢22Ç¯¤«¤éÂè15Âå¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£