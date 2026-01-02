「お正月が来たって感じ」「今年1年頑張ろうと買い込む日」福袋に長い列 初売りで百貨店にぎわう＝静岡・浜松市
静岡県浜松市の百貨店では1月2日から初売りが始まり、福袋を買い求める多くの客でにぎわいました。
＜鈴木康太カメラマン＞「初売り開店前の遠鉄百貨店です。お客さんの長い列ができています」
1月2日、浜松市中央区の遠鉄百貨店では初売りが行われ、午前10時の開店と同時に、並んでいた多くの客が一斉にお目当ての店に向かいました。
遠鉄百貨店では、約200種類、6000個の福袋が用意され、特に人気なのは菓子や惣菜のセットだということです。
＜買い物客＞「一種アトラクションですね、完全に。楽しい」
＜買い物客＞「お正月が来たって感じです」
＜買い物客＞Q何個の福袋を買った 「何個ですかね、10個ぐらい。今年1年頑張ろうって感じで買い込む日です。楽しみなものが買えたので、今日1日楽しめそうです」
販売開始20分ほどで完売したものもあり、店内は、商品を買い求める客でにぎわっていました。