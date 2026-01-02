嵐の櫻井翔（43）が、1日深夜放送のフジテレビ系「何か“オモシロいコト”ないの？ 新春SP」（深夜0時10分）に出演。クイズで“屈辱”を味わった。

櫻井はスペシャルゲストとしてサプライズで登場。驚いて立ち上がった出演者から拍手で迎えられた。そして、自分が食べたものが高級品（ピン）なのか激安品（キリ）かを当てる「ピンキリ人狼」に参加した。

進行役のシソンヌ長谷川忍（47）に「櫻井さん、もちろん（味覚に）自信は？」と聞かれた櫻井は、大きくうなずきながら「あります」と笑みを浮かべた。

さらに長谷川がゲストの、「めるる」ことタレント生見愛瑠（23）に「めるるもそうでしょ、櫻井さんが味がわからないの見たくない…」と言うと、めるるも「そうですね。完璧だと思っているので」。櫻井は重圧を感じるかのように目を閉じながら苦笑い。

結果は1問目のみかん、2問目の納豆と不正解。最後の問題のブリの照り焼きも1キロ2400円の「キリ」をピンと予想して外した。櫻井はただ1人全問不正解だった。

全外しに、ゲストの野呂佳代（42）が「私はいいですよ、まだ。1個正解してるから」、ダイアン津田篤宏（49）は「スペシャルゲストでしょ」、めるるも「登場の時と全然違う…」など出演者たちが集中砲火。櫻井は「来なきゃよかった〜！正月からさ…2度と来ねーよ！」と絶叫し、笑わせた。