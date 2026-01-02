騎士X - Knight X -、新曲「Crush or Break」MVを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -(以下「騎士X」)」の新曲「Crush or Break」のMusicVideoが、騎士XYouTube公式チャンネルで公開された。

この度公開した「騎士Ｘ」のオリジナル曲「Crush or Break」は、常識や既存のルールを破壊し、本能のままに突き進む意志を歌った、攻撃的でエモーショナルなロックナンバー。

周囲の称賛や断罪に背を向け、欲望と衝動を剥き出しにして「自分だけの世界」を切り拓く覚悟が綴られている。疾走感溢れるサウンドと共に、現状を打破したい魂を熱狂へと導く、力強い一曲だ。

騎士Xが放つ、熱狂の渦へと誘う至高のロックサウンドをぜひ体感してほしい。

Vocal：騎士X - Knight X -

Music/ Arrangement：SATOJI/Nyse.S.W

Lyric：神谷礼

Mix：SATOJI/Nyse.S.W

Illust：祐壱

Movie：とこう

＜騎士X - Knight X - Profile＞

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。2025年8月には新体制初となる日本武道館でのワンマンライブを開催。

関連リンク

騎士X - Knight X -公式サイト

https://knight-x.stpr.com/