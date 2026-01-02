畑芽育＆齊藤なぎさ、2026年の抱負を書き初め「美文字」「綺麗すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/02】女優の畑芽育と齊藤なぎさがパーソナリティを務めるPodcast番組「畑芽育＆齊藤なぎさのオフはこんな感じ」（隔週日曜日配信）の公式Instagramが2日に更新された。2人の書き初めが公開され、話題となっている。
【写真】美人女優2人の「美文字」書き初め
同日「めいなぎが書き初めした今年の抱負」と自身の書き初めを持った2ショットが公開された。畑は「旅行」、齊藤は「健康」と書いていた。
この投稿に、ファンからは「美文字」「綺麗すぎ」「2ショット可愛い」「新年から2人見られて幸せ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆畑芽育＆齊藤なぎさ、2026年の抱負
◆畑芽育＆齊藤なぎさの書き初めに反響
