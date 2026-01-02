野々村友紀子、長女が作った“飾り切りお雑煮”に感激「本格的」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/02】放送作家の野々村友紀子が1月1日、自身のInstagramを更新。長女が手伝ったお雑煮を公開し、反響が寄せられている。
【写真】51歳タレント「綺麗」長女が作った飾り切りお雑煮
野々村は「今年は長女が手伝ってくれて 出汁用のいりこの頭と腑を取ったり 初めての飾り切りをしてくれました」と綴り、彩り豊かな具材が並ぶお雑煮を披露。「金時人参をねじり梅に、海老芋は六方むきの鶴にするようになるなんて どんな成長！？」と驚きと感激を記し、「今年のお雑煮は特に特に美味しかった」と喜びを伝えている。
この投稿には「飾り切りが本格的」「娘さんの成長に感動」「綺麗なお雑煮」「美味しそう」「出汁から丁寧で素敵」「幸せな一杯」との声が寄せられている。
野々村は、2002年6月にお笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士と結婚。2006年6月に長女、2007年7月に次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
