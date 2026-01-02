ドル円は１５７円寸前まで買われ、上昇一服＝ロンドン為替



ロンドン序盤、欧州株が堅調に取引を開始している。英ＦＴ指数は史上初の１万ポイントを記録した。為替市場では、ドル円が堅調に推移している。しかし、これまでの高値は156.995までにとどまっている。157円ちょうど付近には相応の売り注文が控えているようだ。ドル相場全体としては、ややドル高に振れている。ユーロドルは1.1724付近、ポンドドルは1.3452付近に本日の安値を広げている。一方、豪ドル/ドルは一時0.6707付近まで高値を伸ばしている。欧州株など株式市場が堅調であることに加えて、資源国通貨として金・銀相場などが年明け堅調に推移していることが買いを誘っているもよう。



USD/JPY 156.93 EUR/USD 1.1729 GBP/USD 1.3454 AUD/USD 0.6700

外部サイト