欧州株 堅調に始まる、英ＦＴ指数は初の１万ポイント台乗せ
東京時間17:48現在
英ＦＴＳＥ100 10005.19（+73.81 +0.74%）
独ＤＡＸ 24590.44（+100.03 +0.41%）
仏ＣＡＣ40 8179.24（+29.74 +0.36%）
スイスＳＭＩ 13267.48（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48438.00（+102.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6927.25（+34.75 +0.50%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25682.50（+225.75 +0.89%）
