欧州株　堅調に始まる、英ＦＴ指数は初の１万ポイント台乗せ
東京時間17:48現在
英ＦＴＳＥ100　 10005.19（+73.81　+0.74%）
独ＤＡＸ　　24590.44（+100.03　+0.41%）
仏ＣＡＣ40　 8179.24（+29.74　+0.36%）
スイスＳＭＩ　 13267.48（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:48現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48438.00（+102.00　+0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6927.25（+34.75　+0.50%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25682.50（+225.75　+0.89%）