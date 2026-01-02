■全国の3日（土）の天気

日本付近は冬型の気圧配置が続き、上空を強い寒気が通過する見込みです。日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、昼前にかけて大雪となる所があるでしょう。九州や四国、紀伊半島でも雪が降り、積もる所がありそうです。

夕方までの24時間予想降雪量は、北陸で70センチ、近畿で60センチ、関東甲信で50センチ、中国地方で40センチ、九州北部で30センチ、四国で15センチとなっています。

普段、雪の積もらない地域でも積雪する所があり、交通障害に警戒が必要です。また、東京23区も、2日（金）の夜は雪が降り、3日朝にかけて、うっすら積もったり、路面が凍結したりするおそれがあります。ノーマルタイヤの車は、立ち往生やスリップの可能性がありますので、運転は控えるようにして下さい。

午後は四国や紀伊半島付近の雪もしだいにやんで、西・東日本の太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。

最低気温は0℃以下の所が多く、日中も全国的に厳しい寒さが続きそうです。

【予想最低気温（前日差）】

札幌-3℃（＋5 12月上旬）

仙台-1℃（＋1 平年並み）

新潟0℃（±0 真冬並み）

東京都心1℃（-2 真冬並み）

名古屋0℃（±0 真冬並み）

大阪3℃（-1 真冬並み）

広島0℃（-1 真冬並み）

高知0℃（±0 真冬並み）

福岡3℃（±0 真冬並み）

鹿児島3℃（＋1 真冬並み）

那覇13℃（-2 真冬並み）

【予想最高気温（前日差）】

札幌1℃（-1 12月下旬）

仙台6℃（＋1 平年並み）

新潟5℃（＋2 真冬並み）

東京都心10℃（±0 平年並み）

名古屋8℃（-1 真冬並み）

大阪8℃（＋1 真冬並み）

広島8℃（＋2 真冬並み）

高知11℃（＋3 真冬並み）

福岡8℃（＋3 真冬並み）

鹿児島11℃（＋4 真冬並み）

那覇17℃（±0 真冬並み）

■全国の週間予報4日は、太平洋側で晴れますが、北陸や北日本の日本海側は、雪や雨が降るでしょう。5日以降は、西日本から北日本の日本海側で雪や雨の日が多く、福岡でも7日頃は、冷たい雨に雪がまじる可能性があります。太平洋側は、晴れ間の出る日が多いでしょう。気温は平年並みの日が多い見込みですが、5日から6日頃は、北海道や東北北部で寒さが厳しく、真冬日の所が多くなりそうです。