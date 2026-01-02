日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ２０２６」が２日に放送され、上沼恵美子、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしがＭＣを務めた。

超有名占い師たちを招き、ゲストたちの２０２６年「出会い運」「健康運」「金運」などを占っていく。

菊地亜美は「口から出まかせが幸運をもたらす」と占われて「言った方がいいってことですか？こういうのやりたいみたいな」と笑顔を見せた。

上沼から「口から出まかせを言うたらいいんですよ？それが現実になるんやから。目標はあるの？こういう人になりたいとかさ」と聞かれ、菊池は「ミキティ！」と即答。元モーニング娘。で、現在はママタレントとしてもブレーク中の藤本美貴を目標の人物に挙げた。

菊池は「ミキティは本当にスゴいですよ。絶対、私はできないっていうところが。ミキティ、歌も歌えるじゃないですか？だから、自分のＣＭで歌ったりとか…」と歌唱力にもリスペクトしていることを明かした。

伊達が、菊池がアイドリング！！！の元メンバーであることに触れて「だって元々歌手じゃんか？」と聞くと、菊池は「私は歌えない方の歌手だったんで…」と笑わせた。

上沼から「『ミキティに勝つわよ！今に！』っって言うたらいいんですよ」と占いアドバイスにちなんで振られた菊池は「ミキティに勝つわよ！」と叫んで爆笑させたが、即座に「これはダメ…。これは。言っちゃった…」とカメラ目線で何度も謝りまくっていた。