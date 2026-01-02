２日のフジテレビ「さんまのまんま ４２年目もあの頃のまんまＳＰ」には、ムロツヨシと木南晴夏がゲスト出演した。

２人は岡田将生や神木隆之介を交えたカードゲーム仲間で、かねて親交が深いという。ムロは「２人でさんまさんの番組に出られることないと思うんで、初めて言えるんですけど。すごく嬉しかったことがあって」とニコニコしながら切り出した。

続けて「そういうメンツでカードゲームやってたんですよ。長い付き合いですよ。そしたら『ムロさん、呼んでいい、彼氏』『え？いんの？』『顔出せるみたいなんで』って。何の冗談、ジョークなのって言ったらホントっぽいんですよ。あと１０分、１５分後にくるみたいな。誰かも言わないんですよ。もちろん（彼氏が誰か）わかんない。ピンポン鳴ったんですよ。当時うちのピンポン、顔がわかんない。玄関まで誰が来てるかわからない。びっくりしました。バッて（玄関を）開けたら、両手に大量の差し入れをもった玉木宏がいたんですよ」と回想した。

思わぬ形で彼氏を紹介され、ムロは「想像してないから。木南と玉木宏、まったく一致してないから部屋で飛んで『わ〜！』って」と仰天。木南も「本当に飛んでました。腰抜かしてました」と証言していた。

木南と玉木は２０１８年に結婚。２０２５年１２月に第２子の誕生を発表している。