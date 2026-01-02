小澤征悦、ニュース番組『ジグザグ』の「裏のドン」を明かす 新春SP、吉村知事に直撃・万博のマル秘裏話も
俳優・小澤征悦がナビゲーターを務める、読売テレビニュース番組『サタデーLIVEニュース ジグザグ』は、あす3日に新春スペシャル（後11：30〜深0：25 ※関西ローカル）を届ける。
【写真】202年初々しい初鳴き… 読売テレビ足立夏保アナウンサー
『ニュース ジグザグ新春SP あなたの街をジグザグしますin大阪』と題し、小澤、足立夏保アナ、高岡達之氏がスタジオを飛び出す。すると天神橋筋商店街で聞こえてきたのは、円高や物価高の影響による商売の厳しさ。吉村洋文大阪府知事に対して「国政ばっかり首突っ込まんと大阪にも首突っ込んでください」という声も。過去にミシュランガイドにも紹介されたたこ焼き専門店も「タコがすごく高い。ぼくがここに来て20年。倍ぐらいになっています」と嘆く。
そして、大阪府庁の本館を訪れ、日本維新の会・代表でもある、吉村洋文知事を直撃。大阪・関西万博、連立政権への参加など、激動の2025年を駆け抜けた吉村知事に、おみくじ形式で質問をぶつける。吉村知事は「大阪を第二の首都にしたい」と副首都構想に意欲を示し、「あーこれ、言っちゃおうかな…」と野望を漏らす。
また、万博のマル秘裏話も明かす。吉村知事は「実はね、裏話を言うと、あの万博に元々、大屋根リングの設計はなかったんです」と暴露。今回の万博の象徴として愛され、レガシーとして残していくことも検討されている大屋根リング。当初の設計には含まれていなかったというその象徴は、一体どのように誕生したのか。さらに、大阪の商店街で聞いた厳しい声に、吉村知事はどう答えるのか
小澤、足立アナ、高岡氏は、水陸両用バスでのクルージングも楽しむ。番組が始まって9ヶ月、普段の生放送では言えないことを小澤が語り、「このジグザグの番組の裏のドンは足立さんです」と驚きの発言も飛び出す。
