元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が2日、インスタグラムを更新。全身泥まみれの写真を公開した上で、楠田枝里子（73）が親戚だと明かした。

中川は1日放送のフジテレビ「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」でコロンビアを井上咲楽と訪問。ロケで挑戦した泥まみれの写真を公開した上で「放送の中でもお話させていただいた、番組の初代MC楠田恵理子さん(遠い親戚というご縁があるんです)からもご感想をいただきました 実はまだ一度もお会いしたことがないので...今年はそんな機会もあったらいいなぁ なんてワクワクしています！」とつづった。

中川は番組内で「父親のはとこが楠田さん」と明かすと、ワイプで抜かれた番組MCの有吉弘行は「マジ？」と驚きの声を上げた。

楠田は元日本テレビアナウンサーで、「なるほど！ザ・ワールド」の初代MCを担当。日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」にも出演していた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。昨年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能。