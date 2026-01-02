2025年12月29日、ある企業が発表した異例のメッセージに、感動の輪が広がっている。

「大手洋菓子メーカーの不二家が公式サイトを更新し、Snow Manが、12月31日をもって同社の商品であるLOOKチョコレートと、不二家洋菓子店のブランドキャラクターを卒業することを報告しました。その内容は、契約終了を伝えるだけの事務的な文言ではなく、起用してきた5年間への深い感謝の言葉をつづったものだったのです」（芸能担当記者）

2020年、デビュー直後で現在のような国民的グループになる前から、“不二家の顔”となってきたSnow Man。同社は、そんな彼らに《ブランドキャラクターを務めていただき、本当にありがとうございました》と感謝を表明した。さらに《Snow Manの皆さんのデビューとともにこれまで歩んでこれたことを大変嬉しく思います》《苦楽をともにしてきた時間は、当社にとってかけがえのないもの》などと振り返り、《改めて、5年間本当にありがとうございました》と重ねて謝意を示した。さらに《当社一同、Snow Manの皆さんのさらなるご活躍をお祈り申し上げます》と、グループの今後を応援するメッセージも寄せられた。

また、5年間にわたって展開されてきた歴代のキャンペーンのポスタービジュアルも掲載された。不二家とSnow Manが育んできた“絆”に、ファンは

《あの時、手を離さずにいてくれたこと、一生忘れません》

《とても寂しいけれど、これからもずっと大好きです》

と、不二家への恩をX上で続々と投稿している。広告代理店関係者は「不二家のSnow Man愛は本物です」と語る。

「2023年、旧ジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）の性加害問題が明るみに出ると、多くの企業が所属タレントをCMから“排除”しました。そんな降板ドミノの時期にあっても、不二家はSnow Manを継続して起用し続けていました」

一方で、対照的な事例として思い出される件もあった。

「2023年、モスフードサービスが運営するモスバーガーでは、新商品の広告にSnow Manのラウールさんと渡辺翔太さんを起用していましたが、一部の店舗で、ポスターに写った2人の顔を故意に隠す“不適切加工”がおこなわれました。同社は、会社からの指示については否定しましたが、指導の行き届かなかった点についてお詫びしています」（同前）

その企業が何を大切にしているのかは、広告にも反映されるようだ。