元旦はお笑いのネタ番組が数多く放送されるのが定番だが、1月1日朝に放送されたフジテレビの『新春！爆笑ヒットパレード2026』と夜のTBS『ドリーム東西ネタ合戦2026』で人気コンビのニューヨークが同じ“下ネタ漫才”を披露し、物議を醸している。

「2025年の単独ライブで披露され、現在はライブの定番となっているネタです。『ズボン下ろしてチンチン丸出し！』と嶋佐さんが叫び、そこからも“フルスイング”な下ネタが続くのですが、これを元日の朝に披露し、夜のドリーム東西では大トリでもやりきりました。テレビで披露する場合、事前にネタのチェックは必ずするので、フジもTBSもよく通したなという印象ではありますね。Xではトレンド入りも果たし、見事に賛否両論とわかれました」（芸能担当記者）

とにかく爆笑したというポストも多く、《ニューヨークのネタ、下品で馬鹿馬鹿しくて最高ですね》

《あのニューヨークのやばいネタ1日に2回も見れて幸せでしたもう死んでもいい》

と大絶賛する人が多数いた一方で

《昨日のニューヨークのネタ、高校生が勢いで作った方が面白いやろなっていうネタだったな…》

《一万歩譲って下ネタ入れるにしてもせめて面白くあれよ？と思ってしまったな》

と酷評も大量にポストされている。

「元日の昼間に放送されるヒットパレードでは、例年全体的に下ネタは控えめなものが多い印象なだけに、ニューヨークのネタはインパクトが強かったようです。恐らく、本人たちにとってはお気に入りのネタで、放送が同じ元日のものであることはわかっていたはず。2026年最初の勝負としてこれを選んだわけですから、今年は下ネタで勝負するつもりなのかもしれません。

もちろん、お正月は通常よりも家族団らんの中で見る可能性も高く、もっと安全なネタはいくらでもあったでしょう。ただ、あくまでも笑いをとるのが彼らの仕事ですからね。賛否が別れるほど話題になったのは、ある意味狙い通りでしょう」（お笑いライター）

伏線回収とあるあるばかりの漫才ネタより、突き抜けてバカなネタも必要ではあるという声も根強い。今年のニューヨークがこの路線で突き進めば新たな境地にいたるかも……。