£×£Å£Ó£Ô¡¥½Å²¬Âçµ£¡¡¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤È¤Îà¥µ¥·°û¤ßá¤ò¼«Ëý¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´ÉôÊ¹¤¤¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤¬¡¢£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç¿·Ç¯²ñ¡×¤È¾Î¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·î¤Ë£×£Å£Ó£Ô¡¥Á´°÷¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡£¡½¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡½¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½Å²¬Âçµ£¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë¡ª¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤È¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¤µ¤ó¤È¥µ¥·¤Ç¤¹¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤ó¡££·»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ£³»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È£²¿Í¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢½Å²¬¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤ÈÁ´ÉôÊ¹¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò¤·¡¢¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¾®ÂíË¾¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½ñ¤½é¤á¤ËÄ©Àï¡£¤Þ¤º¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊúÉé¤È¤·¤Æ¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éà¤½¤Î¿´á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÇ¯¡¹»×¤¦¤±¤É¤Í¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½¬¤¤»ö¤È¤«¥¸¥à¤È¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤à¤º¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬À®²Ì¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤±¡×¡£¡Ö´ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Îµ¤¹ç¡×¤ò¹þ¤á¤¿Â¾¡¢¸áÇ¯¤Î¡Ö¤¦¤Þ¡×¤ò¤«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£